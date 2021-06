Reportan tres muertos y seis heridos en un ataque con un cuchillo en Alemania

Mundo

La policía alemana dice que ha arrestado a un sospechoso en la ciudad bávara y que ya no existe ningún peligro para el público

Tres personas murieron en un ataque con cuchillo en la ciudad de Würzburg en Baviera, a unos 120 kilómetros al este de Frankfurt, dijo la policía el viernes. Seis resultaron heridos.

El incidente tuvo lugar en Barbarossaplatz, una plaza en el centro de la ciudad. El atacante fue dominado luego de que la policía usara armas de fuego.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

"No hay indicios de un segundo sospechoso. No hay peligro para la población", tuiteó la policía. El motivo del ataque no estaba claro.