Rescatan a 100 personas del tejado del WTC de Hong Kong tras un incendio

BBC MUNDO.- La policía de Hong Kong le confirmó a la BBC que 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. El fuego, que ya fue controlado, empezó en la sala de máquinas de la planta baja y se propagó por el andamio que rodea el rascacielo de 38 pisos, situado en el distrito comercial de Causeway Bay, según la policía. El edificio está siendo renovado.

Hasta la noche del miércoles no se habían reportado víctimas mortales.

De las 13 personas que resultaron heridas, hay un hombre y doce mujeres. Hasta el anochecer, más de 700 personas habían sido evacuadas en total, según el medio South China Morning Post. La misma fuente reporta que las tiendas del edificio estaban vacías, debido a las obras, y que solo algunos pisos, que albergan oficinas y restaurantes, estaban en funcionamiento.

.

"No nos dijeron que se había producido un incendio"

El incendio fue clasificado como incidente de nivel tres, siendo cinco el más grave, y fue reportado a la hora del almuerzo. Meiling Lai, que estaba comiendo en un restaurante chino en el piso 12 cuando empezaron las llamas, le dijo a la BBC que la alarma de incendios se activó unos 10 minutos después de que el local comenzara a llenarse de humo.

"Le preguntamos a los camareros qué sucedía y dijeron que algo se había quemado en el hueco del ascensor en el quinto piso, pero no nos dijeron que se había producido un incendio", agregó.

Hasta entonces "no se escuchó ninguna alarma. Un miembro del personal incluso dijo: 'Todavía no nos vamos, no tengan miedo'". Ella se quedó atrapada junto con unas 80 personas en un podio en el quinto piso del rascacielos, antes de que el grupo fuera rescatado por los bomberos.