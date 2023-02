Rescatan a joven atrapado entre los escombros gracias a su historia de Instagram

un joven turco de 20 años llamado Boran Kubat, logro sobrevivir el terrible sismo que azotó el sur de Turquía, gracias a una historia que subió a su cuenta de Instagram, donde este imploraba por ayuda pues se encontraba debajo de los escombros.

su çocuk sabahtan beri enkaz altinda. bir tane ekip gitmemis. saka gibi #deprem pic.twitter.com/mJg785ZXz8 — Fenerbahçe Tweetleri (@FbTweetlerii) February 6, 2023

"Mi madre está bien. Estamos en el Distrito de Malatya Zaviye, en la calle Ege, frente al complejo Arslanlar, apartamento Efuz. Estábamos en el segundo piso. Mi tío no suena muy bien. Por favor quien lo vea, venga a ayudar", dice Boran en el video.

Horas después de que el video salió a la luz, este se viralizo, y gracias a que su historia estaba geolocalizada, los equipos de rescate lograron dar con el joven Boran Kubat así como a su familia, sacándolos de los escombros.

Después de ser rescatado, el joven se entrevisto con los medio, donde compartió como fue su experiencia.

"Pensé que si lo compartía en las redes sociales, si todos mis amigos lo veían, podrían venir todos. Y así sucedió. Me quedé en los restos durante 5 horas y media, 6 horas. Ya estábamos en contacto permanente por teléfono, pero la recepción telefónica era intermitente. Vino el alcalde de nuestra aldea. Mis amigos me ayudaron mucho. Me salvaron. Golpearon con un mazo. Dije ´este es el punto´. Después de cuatro o cinco golpes, nos encontraron".

Boran aseguró que su madre fue rescatada junto con él y que su tío y su abuela seguían bajo los escombros pero que lograron sacarlos tiempo después