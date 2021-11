Revisa celular a su esposo y descubre que la quería matar

VOX POPULI NOTICIAS.- Jerry "N" de 49 años de edad fue arrestado en Tennessee, Estados Unidos, luego de que su esposa revisara su teléfono y encontrara mensajes de texto donde evidenciaba un complot para matarla.

Mientras la mujer intentaba avisar en su trabajo que no acudiera al turno de la tarde Por ello tomo el celular de su marido y llamo a la oficina y fue ahí donde encontró la conversación con una mujer desconocida, al abrirlos esta se enteró del macabro plan de su marido.

Según medios locales, en la conversación se podía leer claramente como Jerry, intentaba convencer a su presunta amante de asesinar a su esposa y huir juntos.

La presunta amante fue identificada como Vannessa "N" de 39 años, quien hablaba con el esposo de la víctima sobre la posibilidad de matarla y así conseguir un beneficio económico, ya que la mujer tenía un seguro de vida y garantizaba la indemnización de su marido con mucho dinero.

Así mismo, al leer los mensajes la mujer hablo a la policía local quien se hizo cargo del hombre y procedieron a retenerlo en la estación de policías.

Luego de una investigación por parte de la policía, salió a la luz las conversaciones que el hombre mantenía con su presunta amante.

"¿La tengo que matar?", preguntó Vanessa. "Sí, tienes que matarla, por favor, te lo ruego (...) Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matamos y cobró un millón de dólares para que vivamos como los reyes y reinas que somos", respondió el hombre.

"Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán", afirmó Jerry. "No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no", respondió Vanessa. "A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ´nena´. Es todo lo que me importa", menciono el hombre.

La pareja de esposos llevaban dos años de matrimonio y 20 de conocerse, por medio de un proceso judicial la mujer logro una separación del matrimonio, incluso manifestó que jamás se le abría pasado por la cabeza que su "esposo" tuviera la capacidad de ingeniar un plan de esa magnitud.

Finalmente, Jerry, tendrá que pagar una fianza de 75 mil dólares, y tendrá que comparecer ante un juez este próximo 30 de noviembre.