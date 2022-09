Rey Carlos III prohibió a Meghan a ver a la reina moribunda

El nuevo Rey del Reino Unido, Carlos III, habría pedido a su hijo, el Príncipe Harry, que no llevara a su esposa Meghan al castillo de Balmoral, donde la Reina Isabel II reposaba por última vez, esto fue dado a conocer por parte del diario, The Sun.

"Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste", según una fuente al periódico.

El portavoz de la pareja que vive en Estados Unidos tras renunciar a la familia real, afirmó que la pareja viajará a Escocia tras las noticias sobre el estado de salud de la reina, sin embargo, después se aclaró que solo Harry viajaría a ver a su abuela.

"Se le señaló que Catalina no iría y que los números realmente deberían limitarse a la familia más cercana", aseguró la fuente a The Sun. "Carlos dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida", agregó .

Por su parte, The Telegraph informó que Harry no fue convocado inicialmente cuando los miembros de la realeza se dirigieron a Balmoral, conforme al protocolo oficial.