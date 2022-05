Rusia declararía la guerra este próximo 9 de Mayo; Secretario de Defensa británico

El Reino Unido advirtió de la posibilidad de que Vladimir Putin declare una guerra total a Ucrania este próximo 9 de Mayo, durante el desfile del Dia de la Victoria, fecha que se conmemora el final de la guerra de la Unión Soviética contra Alemania

Ben Wallace, secretario de Defensa británico, señalo de la posibilidad de una declaración de guerra como excusa para movilizar las reservas del ejercito y asegurar sus pocas victorias.

"No me sorprendería, y no tengo ninguna información al respecto, que probablemente vaya a declarar en este día de mayo que ´ahora estamos en guerra con los nazis del mundo y tenemos que movilizar masivamente al pueblo ruso´. Putin, habiendo fracasado en casi todos los objetivos, puede buscar consolidar lo que tiene".

Analistas señalan que Putin buscaba alguna importante victoria en Ucrania para conmemorar el Dia de la Victoria, pero con la fecha tan cercana esto parecería casi imposible.

Ucrania señala que desde inicio de la guerra, Rusia a perdido un total de 23 mil soldados, aunque el Reino Unido señala que es mas probable que sean 15 mil vidas perdidas.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, cree que hay "buenas razones" para creer que "los rusos utilizarán todo lo que puedan" para hacer del 9 de mayo una jornada también propicia para la propaganda en relación a Ucrania, por lo que en Washington no descartan anuncios.