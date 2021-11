Salva a sus 4 hijitos de un incendio pero queda con el 60% del cuerpo quemado

Una fémina originaria de Michigan rescató a sus 4 hijos de un terrible siniestro; sin embargo, debido a sus heroicas acciones presentó quemaduras graves.

Las heridas son de primer, segundo y tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo; todo comenzó cuando la casa de Mikala "N", se incendió mientras ella y sus hijos estaban dentro. El fuego se extendió rápidamente pero entre el humo y las llamas, logró sacar a 3 de sus hijos.

Una vez que los pequeños estuvieron fuera de peligro, regresó por otro de los infantes que aún permanecía al interior del hogar.

"No esperaría menos de ella, siempre ha sido determinada y no me sorprendió en lo absoluto: no se detuvo hasta encontrar al niño; está hospitalizada, no puede hablar, está vendada como una momia", dijo Susan "N", madre de Mikala.

El cuarto menor de edad presenta quemaduras en las manos y pies; en tanto, su madre está consciente y ambos, serán sometidos a una cirugía de injerto de piel los próximos días.

Así mismo, la abuela de los niños aseguró que su hija podría permanecer en el hospital por 8 meses; la esposa de uno de los bomberos de Chelsea, abrió una página en GoFundMe para juntar dinero destinado a GoFundMe y sus hijos: ya ha recaudado 100 mil dólares.