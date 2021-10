Se cierran escuelas, restaurantes; Moscú vuelve al confinamiento

Durante los últimos días en Rusia han estado registrando récords históricos de contagios y muertes por covid-19. El ritmo de propagación de la infección se ha incrementado significativamente en algunas regiones y al mismo tiempo, la tasa de vacunación de los ciudadanos sigue siendo baja. En medio de esta difícil situación y ante aumento de los casos de infección en varias partes del país, incluyendo la capital, fue impuesto un amplio conjunto de medidas para contener el incremento de los contagios.

"La situación en Moscú también continúa desarrollándose según el peor de los escenarios. En los próximos días alcanzaremos picos históricos en la incidencia de covid-19", recalcó el alcalde de la urbe, Serguéi Sobianin.

En particular, el período de días no laborales, establecido a nivel nacional entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, iniciará en la urbe dos días antes, ya el 28 de octubre. La vacunación y el uso de mascarillas se requerirá para visitar estas instituciones, así como los eventos públicos.

Durante este período, se suspenderá el funcionamiento de la mayoría de empresas y organizaciones de la ciudad en los sectores del comercio, los servicios , "con excepción de la venta de medicamentos, alimentos y otros bienes de primera necesidad". La medida afecta a "la restauración pública, el deporte, la cultura, la recreación, el entretenimiento, la proyección de películas y otras [esferas]", resalta el alcalde, detallando que la venta de bienes y servicios a distancia se mantendrá.

Se anuncian vacaciones en las jardines de infantes y las escuelas. Asimismo, se suspende el trabajo de las organizaciones de actividades extraescolares. Centros de formación media, superior y universidades tendrán mantendrán su actividad a distancia.

En las organizaciones médicas, se continuará brindando la atención tanto de rutina como de emergencia.

El funcionamiento de los teatros y museos se permite solo bajo las siguientes condiciones: la ocupación será menor del 50 %, solo se aceptarán visitantes vacunados y deberán emplear mascarillas.

Los teatros y museos funcionarán al 70 % de su capacidad.

Asimismo, se prohíben eventos multitudinarios de todo tipo, con la excepción de los organizados por las autoridades nacionales o aprobados por el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor.

Asimismo, se cesará la prestación de servicios públicos por los centros multifuncionales 'Mis Documentos' y en los edificios de los órganos del poder territorial, a excepción de casos urgentes del registro de estado civil. Así como con las empresas, la restricción no se aplica a servicios a distancia.