Se negó a la vacuna contra el covid, ahora le hacen trasplante de plumón

Un hombre se negó a recibir la vacuna contra el coronavirus y como consecuencia, necesitó de un trasplante doble de pulmón.

El hombre originario de Georgia en Estados Unidos, identificado como Blake Bargatze de 24, fue hospitalizado desde el pasado mes de abril tras rechazar la vacuna contra el Covid-19.

Esto ha hecho que su madre, Cheryl Bergatze, cuente la historia de su hijo en medios de comunicación y redes sociales

De acuerdo con su testimonio para los medios NBC News, Cheryl asegura que su hijo tenía dudas sobre vacunarse o no antes de ir a un concierto techado en Florida.

Sin embargo, se sospecha que fue precisamente en ese lugar en donde pudo contagiarse de coronavirus.

Hombre quería esperar 10 años para vacunarse contra Covid-19

Blake Bargatze quería esperar unos 10 años antes de poder vacunarse contra el Covid-19.

El estado de salud del hombre que rechazó la vacuna contra el coronavirus, empeoró a tal grado que le costaba mucho trabajo respirar.

Ya en el hospital, el hombre de 24 años requirió un trasplante doble de pulmón, recibiéndolo el pasado mes de junio así como la vacuna contra el coronavirus antes de la cirugía.

"No quiero que nadie más pase por esto. Es horrible. No vale la pena el dolor que les va a causar a usted y su familia"

CHERYL BERGATZE, MADRE DEL JOVEN

Luego de ver cómo Blake sufrió tras decidir no ponerse la vacuna contra el coronavirus, tanto su hermano como su primo decidieron vacunarse después de ver su situación, informaron los medios locales.

Sin embargo, la historia del hombre que rechazó la vacuna no es nueva ya que, de acuerdo a los datos del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Georgia y estados del sur son los menos vacunados de Estados Unidos.