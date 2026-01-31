Contactanos
Impacto en aeropuertos y controles de seguridad

Por Staff / La Voz - 31 enero, 2026 - 12:03 p.m.
Estados Unidos enfrenta nuevo apagón del gobierno: cierre parcial
      A menos de seis meses del último cierre, Estados Unidos enfrenta un nuevo apagón del gobierno. La medianoche del viernes 30 de enero, Estados Unidos entró en una nueva parálisis presupuestaria por la que a menos de seis meses del último cierre, el gobierno enfrenta un nuevo apagón.

      Sin embargo, el cierre de esta ocasión es parcial y de acuerdo con la información que se ha emitido, es posible que llegue a su fin el lunes 2 de febrero tras una votación en el Capitolio.

      Impacto en aeropuertos y controles de seguridad

      El apagón del gobierno en Estados Unidos afecta a los aeropuertos y puntos de entrada, donde se registran afectaciones en los controles de seguridad. La reducción de personal ha incrementado los tiempos de espera para viajeros nacionales e internacionales, lo que genera inconvenientes en el tránsito aéreo.

      Consecuencias del cierre en servicios sociales

      Además, los servicios sociales y programas de apoyo comunitario enfrentan interrupciones parciales, reflejando el impacto directo del apagón del gobierno en sectores vulnerables de la población estadounidense. Este cierre resalta la falta de consenso entre el Senado y la Cámara de Representantes, quienes no lograron aprobar la extensión de fondos federales para las agencias clave del gobierno.

      Detalles sobre el shutdown y su duración

      El nuevo apagón del gobierno se produce a menos de seis meses del cierre más largo registrado en la historia reciente del país. La parálisis presupuestaria actual se espera que se resuelva rápidamente, pero las repercusiones en la vida diaria de los ciudadanos son evidentes y preocupantes.

