Tiktoker envuelve a su bebé en plástico: Autoridades le quitan el niño

En las redes sociales se a viralizado la historia de la tiktoker Savannah Glembin, quien en su cuenta de TikTok decidió envolver a su propio hijo en plástico para poder "jugar" con su padre, por lo que los Servicios Infantiles le quitaron al menor.

La mujer subió a su cuenta de TikTok un video donde su hijo esta en vuelto en platico, diciéndole que este era un gusano. En la grabación su padre llega para jugar con el menor, pero el niño se ve aterrorizado por este video.

Este video causo una gran cantidad de odio de los usuarios, quienes reprobaron los actos de la madre.

"No veo lo que es divertido aquí. No entiendo cómo es divertido poner a tu niño pequeño en una posición incómoda y luego publicarlo para obtener vistas. No solo no hiciste esto para tu propio entretenimiento, sino que pensaste que esto iba a ser el entretenimiento de todos", son los mensajes que se ven reflejados en el video.

Ante esto, el medio americano, The New York Post, publico la historia, ante esto la mujer borró el video. Días después la mujer dio a conocer que su bebé fue tomado por el Servicio de Protección al Niño hasta encontrarle un mejor lugar para vivir.