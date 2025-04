Trump amenaza con sancionar Rusia tras ataque contra civiles

El líder político estadounidense, Donald Trump, presentó nuevas amenazas al líder ruso, Vladímir Putin, debido a que "numerosas personas han fallecido en Ucrania".

Recientemente y a pesar de la promesa de cese al fuego, Rusia lanzó un ataque en contra de la capital de Ucrania, dejando decenas de civiles muertos y heridos. Ante esto, el presidente Trump amenazó con una nueva ronda de aranceles contra Rusia.

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la ´banca´ o ´sanciones secundarias´? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron antes del funeral del papa Francisco en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía