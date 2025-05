Trump confirma que ofreció enviar tropas a México

Hace algunos días, medios americanos aseguraron que en la última llamada que se dio entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, este último presionó a la mexicana a aceptar tropas americanas para combatir el crimen organizado.

Ahora, el presidente Trump confirmó lo señalado por medios de su país y por la propia Sheinbaum, la cual calificó de "mujer encantadora", esto debido al daño que han realizado estos grupos criminales a México y a Estados Unidos.

"Es cierto, totalmente, porque deben serlo (las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el ofrecimiento). Son gente horrible que ha estado matando gente a diestra y siniestra, que han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente", mencionó ante los micrófonos presentes en el avión presidencial.

A pesar del rechazo a la idea de tropas americanas en México, Trump señalo que sigue dispuesto a enviar ayuda para acabar con estos grupos criminales.