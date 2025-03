Trump congela la ayuda militar a Ucrania y reaviva tensiones internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la suspensión inmediata de toda la ayuda militar a Ucrania, incluida aquella que ya estaba comprometida o en proceso de entrega. Según fuentes oficiales, la medida responde a una revisión estratégica para garantizar que los recursos enviados contribuyan a una solución pacífica del conflicto con Rusia.

Esta decisión representa un giro drástico en la política exterior estadounidense y llega días después del tenso encuentro entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Durante la reunión, el mandatario estadounidense expresó su frustración por la postura de Zelenski, quien ha insistido en que un acuerdo de paz con Rusia aún está lejos de concretarse.

Horas antes del anuncio, Trump utilizó su red Truth Social para lanzar una advertencia, insinuando que la resistencia de Zelenski a un acuerdo rápido con Moscú podría costarle el puesto. "Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, esa persona no será escuchada por mucho tiempo", afirmó el presidente.

El congelamiento de la ayuda militar detiene la entrega de armamento que ya se encontraba en Polonia, listo para ser enviado a Ucrania. La medida genera preocupación en la comunidad internacional, especialmente en la Unión Europea, que ha reiterado su apoyo a Kiev frente a la invasión rusa.

Mientras tanto, en Washington, la decisión de Trump ha generado controversia entre legisladores, especialmente aquellos que respaldan la ayuda militar a Ucrania como un pilar de la seguridad global. Analistas advierten que la medida podría debilitar la posición ucraniana en el conflicto y fortalecer la postura de Moscú en futuras negociaciones.

Trump, sin embargo, mantiene su postura firme y ha dejado claro que su prioridad es evitar un conflicto prolongado. "Estados Unidos no tolerará esto por mucho más tiempo", declaró, dejando abierta la posibilidad de más cambios en la política exterior de su administración.