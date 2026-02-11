Mark Carney responde a Trump: Canadá pagó por el puente Gordie Howe

Siguen las tensiones: Mark Carney le recuerda a Trump que Canadá pagó por el puente fronterizo.

Trump había criticado anteriormente el puente y también advirtió que China "acabaría" con el hockey en Canadá.

Mark Carney ha declarado que mantenía una conversación "positiva" con Donald Trump después de que el líder estadounidense amenazara con bloquear un nuevo puente clave entre sus dos países, recordándole al presidente que Canadá pagó por la estructura y que Estados Unidos comparte la propiedad.

Trump publicó un extenso mensaje en redes sociales, afirmando falsamente que el Puente Internacional Gordie Howe, de 4.600 millones de dólares, entre Windsor, Ontario, y Detroit, Michigan, prácticamente no tenía contenido estadounidense. Su inauguración está prevista para principios de 2026.

En su publicación, Trump también afirmó que Canadá posee ambos extremos del puente e hizo una extraña afirmación de que el aumento del comercio entre Canadá y China incluiría la prohibición de que los canadienses jueguen hockey sobre hielo.

"Ahora, el gobierno canadiense espera que yo, como presidente de Estados Unidos, les permita simplemente ´aprovecharse de Estados Unidos´. ¿Qué obtiene Estados Unidos de América? ¡Absolutamente NADA!", escribió.

En declaraciones a los periodistas el martes antes de un tenso partido de hockey sobre hielo entre los dos países en los Juegos Olímpicos, Carney restó importancia a los comentarios de Trump y dijo a los periodistas en francés que "la situación se resolverá".

"Expliqué que Canadá financió la construcción del puente... que la propiedad es compartida entre el estado de Michigan y el gobierno de Canadá, y que en la construcción del puente, obviamente, participaron siderúrgicas y trabajadores canadienses, pero también siderúrgicas y trabajadores estadounidenses", dijo. "Este es un gran ejemplo de cooperación entre nuestros países".

Trump culpó a su predecesor, Barack Obama, por aprobar "estúpidamente" el proyecto del puente. Pero el exdiputado conservador Jeff Watson señaló que "la construcción comenzó en serio durante su primer mandato como presidente... En aquel entonces, usted exigió una construcción expedita del puente".

"Es una locura, cuando leo esa publicación no puedo creer lo que estoy leyendo, pero es lo normal", dijo el alcalde de Windsor, Drew Dilkens, a CBC News.

Desde que ganó un segundo mandato, Trump ha centrado gran parte de su atención e indignación en Canadá, repitiendo muchos de sus antiguos agravios en publicaciones divagando en las redes sociales, incluida su frustración con la industria láctea y China.

Trump ha lanzado varias amenazas contra Canadá durante su segundo mandato y ha aumentado drásticamente los aranceles. Tras imponer aranceles a productos como el acero, el aluminio y los automóviles, la provincia más poblada de Canadá retiró las bebidas espirituosas y los vinos estadounidenses de las licorerías estatales.

"Ontario ni siquiera pondrá licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses en sus estantes; tiene absolutamente prohibido hacerlo", escribió Trump.

El martes, el primer ministro populista de Ontario, Doug Ford, afirmó que "redoblaría la apuesta [en la prohibición del alcohol en EE. UU.] si fuera necesario", y añadió: "¿Quieren solucionarlo? ¡Eliminen los aranceles!".

La última diatriba de Trump refleja su aparente creciente preocupación por los planes de Carney de intensificar el comercio con China, una medida que el presidente elogió inicialmente.

El mes pasado, dijo que impondría un arancel del 100% a Canadá si el país cumple un acuerdo comercial con China.

"China... se comerá vivo a Canadá", escribió Trump el lunes, y agregó: "Lo primero que hará China es terminar con TODO el hockey sobre hielo que se juega en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley".

Los canadienses se burlaron de la extraña afirmación de Trump de que China obligaría a Canadá a renunciar tanto a su pasatiempo nacional como al trofeo más codiciado del hockey profesional como parte de un acuerdo comercial con Beijing.

"Si Trump conociera a Puck, sabría que Canadá no ha tenido que preocuparse por la Copa Stanley desde hace un par de décadas", escribió un usuario en X, un guiño al fracaso de Canadá en ganar el premio principal desde 1993.

"Ya sea que esto resulte real o simplemente una amenaza para mantener alta la incertidumbre, bloquear o poner barricadas en los puentes es una medida contraproducente", dijo Candace Laing, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Canadiense, en un comunicado.

El comediante Mark Critch resumió la cansada incredulidad de los canadienses: "Decir que no podemos cruzar un puente es un comportamiento épico de troll."