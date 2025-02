Trump critica a Zelenski por su gestión de la guerra en Ucrania: "No tiene ninguna carta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración con el liderazgo del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de la guerra con Rusia. En una entrevista con Fox News Radio, Trump afirmó estar "cansado" de la forma en que Zelenski ha manejado el conflicto, argumentando que "no tiene ninguna carta" para negociar.

"He estado observándolo durante años y lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas", declaró Trump, quien aseguró haber "visto suficiente" de la gestión ucraniana en el conflicto.

El líder republicano también criticó la molestia de Zelenski ante las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que se llevaron a cabo en Arabia Saudí sin la presencia de Ucrania. "Ha estado en reuniones durante tres años y no se consiguió nada", afirmó Trump, señalando que la exclusión de Zelenski en las conversaciones se debe a su ineficacia en procesos previos de negociación.

Trump sostuvo que las recientes conversaciones entre Moscú y Washington solo son posibles por su intervención directa. "Solo quieren hablar por mí. Si yo no estuviera involucrado, Rusia seguiría avanzando por Ucrania", afirmó, sugiriendo que su regreso al poder ha sido un factor clave para evitar un mayor avance ruso.

Aunque Trump había acusado recientemente a Ucrania de ser responsable del inicio de la guerra, en la entrevista matizó su posición. "Rusia fue atacada. Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que lo hiciera", dijo, criticando tanto a Joe Biden como a Zelenski por sus errores en la gestión del conflicto.

El expresidente también insistió en que la guerra podría haberse evitado con un liderazgo más fuerte en Occidente. "Rusia nunca habría atacado si hubiera habido gente que supiera lo que estaba haciendo", agregó, calificando a Biden como "un tipo muy tonto".

Finalmente, Trump aclaró que no intenta defender al presidente ruso, Vladímir Putin, sino que destaca que el conflicto "nunca debería haber comenzado". Aseguró que aceptaría una llamada de Zelenski en cualquier momento, pero enfatizó que la prioridad es evitar que la guerra continúe escalando.