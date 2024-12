Trump defiende aranceles contra Canadá y México

Este pasado domingo, él presiente electo de Estados Unidos, Donald Trump, brindo una entrevista para el medio NBC News, en donde defendió los aranceles que ha impuesto a México, Canadá y a otras naciones, destacando que son una "cosa hermosa".

En su primera entrevista para los medios desde las pasadas elecciones del 5 de noviembre, el próximo presidente de Estados Unidos, señalo que su país no debe de subsidiar a otras naciones como México, destacado que nuestro país recibe 300,000 millones de dólares.

Ante esto, Trump señalo que de segur estos subsidios, México se debería de convertir en un nuevo estado, refiriéndose que este dinero debería ser usado dentro de Estados Unidos y no en el extranjero

"Estamos subsidiando a México con casi 300,000 millones de dólares. No deberíamos. ¿Por qué subsidiando a estos países? Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un Estado"..."Estamos subsidiando a México, Canadá y otros muchos países en todo el mundo. Lo único que quiero es tener un terreno nivelado y justo, rápidamente", dijo Trump.

Sin embargo, Trump señalo que los aranceles a los productos mexicanos y canadienses sí afectaran a las familias americanas, pero este desvío la pregunta a afirmar que en su mandato no existía la inflación.

"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación", aseguró Trump.

Trump centró su campaña para volver a la Casa Blanca en promesas de lucha contra la inflación, ya que los precios, sobre todo en alimentación se han mantenido altos tras la pandemia.