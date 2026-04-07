Trump lanza nueva amenaza contra Irán y fija plazo límite por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus declaraciones contra Irán al emitir un nuevo ultimátum relacionado con la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio de un conflicto que continúa escalando.

Durante una conferencia realizada el lunes 6 de abril en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su gobierno podría ejecutar acciones militares contundentes si no se alcanza un acuerdo con la República Islámica. Entre sus declaraciones más polémicas, afirmó que su país tiene la capacidad de "destruir" Irán en una sola noche.

Trump advirtió que, de no haber avances, ordenaría ataques dirigidos a infraestructura clave, incluyendo centrales eléctricas civiles y puentes, como medida de presión para poner fin al conflicto, frenar el supuesto desarrollo de armas nucleares y lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump advierte sobre acciones militares si no hay acuerdo con Irán.

El plazo establecido por el gobierno estadounidense vence a las 8 de la noche del martes 7 de abril, hora de Washington. En ese sentido, el presidente reiteró sus amenazas también a través de su red social Truth, donde elevó el tono al señalar que "una civilización" podría desaparecer si no se cumplen sus exigencias.

Por su parte, el gobierno iraní ha rechazado una propuesta de cese al fuego temporal, al insistir en la necesidad de un acuerdo integral que contemple todos los puntos en disputa dentro del conflicto, el cual lleva más de un mes en esta nueva etapa.

Irán rechaza propuesta de cese al fuego y exige un acuerdo integral.

En paralelo, autoridades iraníes denunciaron ataques en la isla de Jarg, una terminal petrolera estratégica para el país, por donde transita gran parte de su producción de crudo, lo que añade mayor tensión al escenario internacional.