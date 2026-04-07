Alertan por ´Cigarra´, nueva variante de COVID-19 bajo vigilancia internacional

Una nueva variante de COVID-19, denominada Cigarra o Cicada, ha comenzado a llamar la atención de la comunidad científica a nivel mundial, que se mantiene en monitoreo constante ante su posible impacto en la inmunidad existente.

De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud, esta variante no representa, hasta el momento, un riesgo adicional en comparación con otras que ya circulan. Sin embargo, expertos advierten que podría reducir la protección que brindan tanto las vacunas como las infecciones previas.

¿Dónde se ha identificado la variante Cigarra?

La presencia de Cigarra ya ha sido identificada en diversas regiones del mundo, incluyendo países como Sudáfrica, Mozambique y Japón. En Europa, también se han reportado casos en Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Cigarra?

En cuanto a sus manifestaciones, los síntomas no difieren de los observados en otras variantes del virus. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, tos seca, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, congestión nasal, así como náuseas, vómito y diarrea.

Ante este panorama, especialistas recomiendan mantenerse informados y no relajar las medidas de prevención, ya que, aunque no se ha catalogado como más agresiva, su comportamiento continúa en evaluación.