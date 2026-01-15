Disparo a migrante venezolano en Minneapolis: justificación del Departamento de Seguridad

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos justifica el ataque de un agente federal a un migrante venezolano en Minneapolis. Después de que un agente federal le disparara a un migrante venezolano en Minneapolis, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos se ha justificado ante las acciones ocurridas el pasado miércoles 14 de enero.

¿Qué dijo el Departamento de Seguridad sobre el disparo al migrante venezolano?

A través de su cuenta oficial del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en X, reveló que el pasado 14 de enero, un agente federal le disparó a un migrante venezolano en Minneapolis, siendo un extranjero liberado por Joe Biden en 2022. De acuerdo con el Departamento de Seguridad, el migrante venezolano huyó en su vehículo intentando evitar el arresto, asegurando que se puso agresivo con el agente en conjunto con otras dos personas, por lo que se le disparó: "En un intento por evadir el arresto, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un coche estacionado. Posteriormente, huyó a pie. El agente del orden alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente. Mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba. Mientras el oficial estaba siendo emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto original se soltó y comenzó a golpear al oficial con una pala o un palo de escoba."

Detalles confirmados

En el comunicado del Departamento de Seguridad, se revela que el agente federal disparó contra el migrante venezolano "temiendo por su vida" después de que estuviera siendo golpeado múltiples veces con objetos; el disparo lo recibió en la pierna. El agente federal y el migrante venezolano están hospitalizados: Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Después de que se diera a conocer que un agente federal de ICE de Estados Unidos le disparó en la pierna a un migrante venezolano, el Departamento de Seguridad lanzó un comunicado en donde justificó las acciones del agente. Asimismo se dio a conocer que tanto el migrante venezolano como el agente federal que le disparó, están hospitalizados y los agresores que ayudaron al venezolano a atacar al agente están bajo custodia.

Reacciones del Departamento de Seguridad

"Este ataque contra otro valiente miembro de las fuerzas del orden tuvo lugar mientras los principales líderes de Minnesota, el gobernador Walz y el alcalde Frey, están fomentando activamente una resistencia organizada contra ICE y los agentes del orden federal." Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Finalmente, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos apunta en su comunicado que en Minnesota se ha fomentado "la retórica de odio y resistencia" contra los agentes de ICE que, de acuerdo con su pronunciamiento, son "hombres y mujeres que simplemente intentan hacer su trabajo deben terminar."

"Los agentes federales del orden se enfrentan a un aumento del 1300% en las agresiones contra ellos, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes e infractores de la ley." Departamento de Seguridad de Estados Unidos.