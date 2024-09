Trump no volverá a presentarse a las elecciones si pierde este noviembre

En una entrevista este pasado fin de semana, el candidato presidencial, Donald Trump, aseguró que en caso de que estas próximas elecciones no logre regresar a la Casa Blanca, este no participara en las elecciones del 2028.

Trump afirmo para el programa Full Measure que este no se contempla a participando en las próximas elecciones presidenciales. Cabe recordar que para este 2028, Donald Trump tendría 82 años de edad.

"No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en el programa Full Measure sobre si volvería a presentarse.

A pesar de estas afirmaciones, Donald Trump se dijo confiado de ganar estas próximas elecciones del 5 de noviembre.

Donald Trump y Kamala Harris se encuentran emparejados en la contienda presidencial, aunque algunos nuevos sondeos señalan una ventaja cada vez más grande a favor de la demócrata, esto tras el debate presidencial.