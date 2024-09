Trump promete eliminar los permisos humanitarios para migrantes

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió este miércoles que si gana las elecciones eliminará el programa 'parole humanitario' que concede permisos temporales de trabajo para migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.



En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano también dijo que cerrará la aplicación de teléfono CBP One que utilizan los migrantes para solicitar citas para presentarse ante un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos.



"Lo revocaría", afirmó Trump, quien dijo que CBP One es "malo" pero el 'parole' es "todavía peor" porque permite a los beneficiarios llegar a Estados Unidos en avión.



A pesar de que las personas con 'parole' cuentan con estatus legal para estar en Estados Unidos durante dos años, Trump dijo que son "inmigrantes ilegales" que no deberían estar en el país.



"Que se preparen para irse, especialmente si son criminales", amenazó Trump en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.



El 'parole' concede la entrada a Estados Unidos de hasta 30.000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes, y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de dos años.



El programa, instaurado por la Administración de Joe Biden a finales de 2022, ha permitido la entrada de 530.000 personas.



Para pedir el permiso, los migrantes necesitan tener un patrocinador en Estados Unidos que tenga ya un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa.



El Gobierno de Biden diseñó este programa, junto con la implementación de nuevas restricciones en la frontera, para intentar reducir la cifra de llegadas de migrantes indocumentados a Estados Unidos.



Trump ha puesto la migración en el centro de la campaña de las elecciones presidenciales y ha intensificado su retórica antiinmigrante al difundir el bulo de que los haitianos de un pueblo de Ohio se comen las mascotas de los vecinos.