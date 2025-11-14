BBC se disculpa con Trump por edición de su discurso en documental

La emisora pública británica BBC se disculpó formalmente ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día antes de que expirara el ultimátum que el mandatario había impuesto para evitar una demanda por difamación que podría ascender a no menos de mil millones de dólares.

La disculpa fue doble. Por un lado, Samir Shah, presidente de la corporación, envió una carta personal a la Casa Blanca, la cual se hizo pública en la emisora. En la misiva, Shah lamentó personalmente la edición manipulada del discurso que el presidente Trump dio el 6 de enero de 2021.

¿Qué ocurrió?

La controversia se originó a partir de un documental en el que la BBC editó el discurso de Trump, dando a entender que el entonces presidente estaba llamando directamente a la insurrección contra el Capitolio.

El equipo legal de la BBC también envió una carta al equipo de Trump en el mismo sentido de la disculpa personal. Como una medida adicional para reparar su reputación, la cadena comunicó que "no tiene planes de volver a emitir el documental" en ninguna de sus plataformas.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

A pesar de la disculpa formal, la cadena británica intentó deslindarse de la responsabilidad legal, repitiendo que, si bien lamentan la forma en que el video fue editado, están "en completo desacuerdo con que existan motivos para una denuncia por difamación".

El presidente Trump había establecido condiciones específicas para no presentar la demanda y el plazo para que la cadena respondiera expiraba el viernes a las 17:00 horas de Washington (16:00 de México).