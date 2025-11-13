Trump firma ley que pone fin al cierre de Gobierno federal en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al cierre de Gobierno federal más largo en la historia del país, al firmar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso que permite la reanudación de las operaciones. El cese de actividades gubernamentales se extendió por 43 días y afectó a millones de trabajadores y servicios esenciales.

Desde el Despacho Oval, el presidente Trump calificó el cierre como una "extorsión" por parte de los demócratas, quienes, a su juicio, prolongaron la disputa debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria. El mandatario declaró que era "un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar".

¿Qué ocurrió?

Detalles del Acuerdo de Financiamiento

La ley fue aprobada en la Cámara Baja con 222 votos a favor y 209 en contra, recibiendo el apoyo de seis demócratas, a pesar del rechazo de los líderes de este partido por la supresión de la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria. El proyecto aprobado por el presidente Trump garantiza el financiamiento de la mayoría de las agencias federales, aunque solo hasta la medianoche del 30 de enero del próximo año.

El acuerdo incluye varias asignaciones clave negociadas por los republicanos:

Seguridad Fronteriza: Contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios con el fin de reforzar el control en la frontera sur.

Asuntos de Veteranos: Otorga financiamiento adicional al Departamento de Asuntos de Veteranos, destinado a mejorar hospitales y beneficios médicos.

Programas Sociales: Asigna fondos para el Departamento de Agricultura, enfocados en la ampliación de programas de asistencia alimentaria y nutrición infantil.

Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por la cúpula demócrata debido a que la razón central de la disputa original, la ampliación de subsidios a la asistencia sanitaria, fue suprimida del texto, y programas como el Obamacare perderán financiación en diciembre.

¿Cuál es el impacto histórico del cierre?

El cierre de Gobierno se convirtió en el más prolongado en la historia de Estados Unidos, superando los 21 días de la administración de Bill Clinton en 1995-1996. La paralización afectó los salarios de más de 1.3 millones de trabajadores federales y tuvo consecuencias en la economía, incluyendo la cancelación de miles de vuelos domésticos.

Los efectos positivos de la firma de la ley se esperan ver de inmediato, con miles de trabajadores federales convocados a regresar a sus puestos a partir de este jueves. El presidente Trump también aprovechó el momento para enviar un mensaje a los republicanos, haciendo referencia a la fecha límite del 30 de enero y a las próximas elecciones intermedias de 2026, y sugiriendo la eliminación de la obstrucción parlamentaria para evitar futuros cierres.