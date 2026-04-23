Escalan tensiones entre EE.UU. y México tras declaraciones de Trump por caso en Chihuahua

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han intensificado el clima de tensión con México luego del caso de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. El mandatario aseguró que "México está perdido" y que su país representa la "única esperanza", palabras que rápidamente encendieron la discusión política en ambos lados de la frontera.

Accidente en Chihuahua: mueren agentes estadounidenses vinculados a la CIA.

El episodio tuvo origen en un accidente donde murieron cuatro personas. Posteriormente se confirmó que dos de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA y a operaciones contra el narcotráfico en coordinación con autoridades mexicanas, lo que elevó la preocupación en Washington.

Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt manifestó que el gobierno estadounidense espera "un poco de compasión" por parte de México tras la muerte de los agentes. Sin embargo, fue la postura de Trump la que marcó el tono del debate público, al reiterar sus declaraciones durante una entrevista retomada por la conductora Martha MacCallum en Fox News.

Reacciones en la Casa Blanca: se pide compasión a México tras el incidente.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que no se permite la operación de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización previa. Además, informó que su administración analiza posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Análisis de la postura de Claudia Sheinbaum sobre operaciones extranjeras.

Lo que inició como un accidente ha derivado en un tema de mayor alcance sobre la presencia de personal estadounidense en México. Las recientes declaraciones y posturas oficiales apuntan a un endurecimiento en la relación bilateral, que podría prolongarse en los próximos días.