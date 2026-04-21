Trump mantiene bloqueo naval mientras extiende alto el fuego con Irán

Trump extenderá alto el fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego —el cual debía expirar el miércoles— hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

"Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", declaró el líder estadounidense en la red social Truth Social.

Trump justificó su decisión asegurando que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el "ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada". A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El presidente afirmó que prorroga el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, mientras espera una "propuesta unificada" de la República Islámica, pero que el ejército estadounidense continuará con el bloqueo de los puertos iraníes. Añadió que "ha ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por lo tanto extenderá el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra".

¿Qué motivó la extensión del alto el fuego?

El presidente tomó esta decisión incluso cuando la Casa Blanca ha suspendido el viaje previsto del vicepresidente JD Vance a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, ya que Teherán, al menos por el momento, se resiste a continuar el diálogo.