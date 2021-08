"A la mitad del camino"; AMLO recomienda su libro a sus adversarios

CIUDAD DE MÉXICO. Para que conozcan los argumentos de las acciones llevadas a cabo por la Cuarta Transformación en casi tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a sus adversarios su más reciente libro titulado A la mitad del camino.

La obra, que salió a la venta este fin de semana, destaca el pensamiento del mandatario y delinea el trabajo que su administración ha llevado a cabo, motivo por los cuales recomendó leerlo para comprender lo que ha sido y es la 4T.

"¡Ya salió A la mitad del camino! Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en 2 años 9 meses. Lo recomiendo y en especial a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aquí están", comentó.

López Obrador sostuvo que si bien algunos lectores, en especial los adversarios, no concuerden con ideas presentadas en A la mitad del camino, afirmó que esto es parte de la democracia: la libertad de pensamiento.

"Les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar aun cuando no estemos de acuerdo, porque eso es importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia", mencionó.

El pasado 26 de agosto, el primer mandatario informó que entre los temas que aborda su libro es el de la relación política que tuvo México con el expresidente Donald Trump, misma a la cual le dedicó uno de los 4 capítulos que integran la obra.

A la mitad del camino, decimonoveno libro que escribe López Obrador, aborda en cuatro capítulos los siguientes temas:

El presidente. Análisis de la situación actual de México.

Política Exterior. Relación de México con otras naciones, en especial con Estados Unidos

Oposición. Relación que ha enfrentado con sus adversarios

Porvenir. Retos rumbo a la segunda mitad de su sexenio

La publicación de este nuevo libro se da dos días antes de que López Obrador presente su Informe de Gobierno el 1 de septiembre.