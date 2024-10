¿A qué hora ver la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México?

Este martes 01 de octubre se realizará un evento importante para los mexicanos ya que Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera mujer Presidenta del País.

Ayer Andrés Manuel López Obrador se despidió de su Gobierno durante su última Mañanera, en la que se dijo satisfecho por el trabajo realizado durante seis años.

"No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados", dijo.

¿A qué hora ver la toma de protesta de Claudia Sheinbaum?

Ayer lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, detalló las actividades que se realizarán este martes.

A las 9:00 horas comenzará la ceremonia en el Palacio legislativo de San Lázaro, donde Claudia Sheinbaum rendirá protesta constitucional ante los legisladores de ambas cámaras.

Luego la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez dará un mensaje previo a la transición de Gobierno.

Será hasta las 11:00 horas cuando Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador comenzarán con las actividades para la transición presidencial.

Luego, Claudia Sheinbaum ofrecerá un discurso.

Este acontecimiento histórico podrá verse en vivo desde el Canal del Congreso, así como los perfiles sociales oficiales de Claudia Sheinbaum y del Gobierno de México.

Agenda del primer día como presidenta