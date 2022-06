Abasto de agua es responsabilidad de Conagua; Asegura Samuel Garcia

En lo que es la peor crisis del agua en la historia del estado de Nuevo León, el gobernador del estado, Samuel García, se sacudió el problema afirmando que el abasto de agua depende de CONAGUA.

"Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE", dijo el gobernador.

Asimismo, el gobernador de Movimiento Ciudadano, aseguró que la responsabilidad por la falta de agua es de su predecesor, Jaime Rodríguez, "El Bronco", el cual es señalado de corrupción en varios proyectos estatales, incluyendo en Agua y Drenaje de Monterrey.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León, pido a la población dejar de lado los insultos y agresiones, pues empleados de Agua y Drenaje de Monterrey han sido atacados por los ciudadanos.