Abogado de Alonso Ancira niega incumplimiento de acuerdos con Pemex

Ciudad de México. Alonso Ancira Elizondo no incumplió los acuerdos contraídos con Petróleos Mexicanos (Pemex), que "quiere cambiar las reglas de juego", señaló Mauricio Flores Castro, uno de los abogados del empresario. En entrevista con La Jornada aseguró acordaron que los pagos se realizarían en Estados Unidos. "No se puede hablar de un incumplimiento, Pemex lo que está diciendo es que quieren un fideicomiso en México para hacer la ejecución más ágil, pero no está acordado".

En abril pasado el juez José Artemio Zúñiga suspendió el proceso penal en contra de Ancira, quien quedó en libertad. A cambio se comprometió a cubrir los daños en tres anualidades. Los pagos se realizarán el 30 de noviembre de 2021, 2022 y 2023, y una vez que termine se declarará extinta la acción legal en su contra y el proceso concluirá de manera definitiva.

"AHMSA está listo para hacer los tres pagos pactados. Estamos en un proceso de constitución de garantías que ya se establecieron. Se decidió que los pagos fueran en San Antonio, Texas en razón de que Pemex determinó que ahí fuera. Se van a hacer los pagos en tiempo y forma. El primer depósito es el 30 de noviembre" expresó el litigante.

En ese sentido dijo que el acuerdo reparatorio que hizo público la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves, expresamente refiere la obligación de dar en garantía muchos bienes, entre ellos hacer un fideicomiso en favor de la empresa productiva del Estado.

"Pemex pidió que se le pagara en dólares en San Antonio, pero ahora lo que quieren es un fideicomiso en México para hacer la ejecución más ágil, pero no está establecido. Lo que pretenderían es introducir cláusulas adicionales que no están en el documento original. Lo importante es que ya se constituyó un fideicomiso legal, válido y tenemos la opinión de los dos o tres mejores despachos de abogados de México y el mundo diciendo que este documento es perfectamente válido".

"En esa medida no hay ningún incumplimiento. Se otorgaron las garantías y estamos listos para hacer el primer pago en noviembre. No se puede hablar de un incumplimiento porque hay garantías y además aún no llega la fecha del primer pago, por eso, la postura de Pemex con todo respeto es irracional. La posición de AHMSA es, si tú me pediste que te pagara en San Antonio y el acuerdo es público, pues yo constituí mi fideicomiso en este lugar. Ahora Pemex está diciendo que quiere un fideicomiso en México", reiteró el representante legal de Ancira.

"Nos quieren cambiar las reglas del juego en un tema que es accesorio y están pretendiendo confundir a la opinión pública. Pemex está diciendo que no le gusta el fideicomiso de Estados Unidos, bueno pues lo hubieran acordado desde un inicio y no ahorita. Si querían un fideicomiso en Afganistán, lo hubieran puesto y ahí lo constituimos. Ningún acto de pago es en México. Se va a pagar en tiempo y forma, simplemente su molestia (de Pemex) es que el fideicomiso no es en el país que hoy dicen que quieren".