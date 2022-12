¿Abrirán los bancos este 12 de diciembre en México?

México.- El Día de la Virgen de Guadalupe es una festividad importante para los mexicanos, por lo que algunos negocios deciden tomarlo como ´día festivo´, suspendiendo actividades en algunas oficinas.

Sin embargo, las instituciones bancarias no laboran el 12 de diciembre, más no a causa de las festividades religiosas, si no que se celebra el Día Nacional del Empleado Bancario.

Por ello, sólo las sucursales que ofrecen servicio son las ubicadas almacenes comerciales y supermercados, en sus horarios tradicionales que suele variar entre las 8:30 y las 17:00 horas, dependiendo de la compañía.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación que hay días en los que las instituciones bancarias cerrarán sus puertas y suspenderán operaciones.

El pasado 8 de diciembre, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron un comunicado donde informaron que los cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital, banca electrónica y banca telefónica.

"La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año", señalaron.

El próximo 25 de diciembre y primero de enero, los bancos también permanecerán cerrados al tratarse de días festivos oficiales, por lo que la mayoría de los negocios y trabajadores también descansan.