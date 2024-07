Acapulco despierta con sismo de magnitud 5.4

La madrugada de este sábado, a las 04:30 horas, se registró un sismo de magnitud 5.4, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Acapulco. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones.

El personal de Protección Civil del Estado activó los protocolos de atención en caso de sismo y realizó recorridos preventivos por el puerto para descartar riesgos para la población.

El sismo se percibió como fuerte en Acapulco y moderado en las regiones de Costa Grande, Centro y Costa Chica.

¡Buenos días! Así se percibió el #sismo magnitud 5.4 a las 4:30 de la madrugada de este sábado en #Acapulco



La Secretaría de Marina informó que no se registraron variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que no existe riesgo de tsunami en la región del Pacífico Sur Mexicano. No hay peligro para la operación portuaria ni para la población en general.