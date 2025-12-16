Adrián Hernández informa sobre accidente aéreo en Toluca

Continúa la búsqueda de tres cuerpos tras accidente aéreo en Toluca; esto es lo que dijo Protección Civil del Edomex.

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador de Protección Civil del Estado de México (Edomex), Adrián Hernández precisó que se continúa con la búsqueda de tres cuerpos tras el accidente aéreo en Toluca.

"A la vista tenemos 7 cuerpos de los 10 que se decía que iban... Todavía en los trabajos se está la búsqueda de 3 cuerpos que no se han localizado".

Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Edomex, dijo que los 7 cuerpos localizados ya fueron extraídos del lugar de los hechos por la Fiscalía mexiquense. Por ahora, se desconoce sus identidades así como si se trataba de una familia, pero se dice que los muertos en el accidente habían salido de vacaciones.

Por lo que volaban en la avioneta del aeropuerto de Acapulco con dirección al aeropuerto de Toluca.

Asimismo, el coordinador de Protección Civil del Edomex explicó que el llamado de emergencia el cual recibieron fue un reporte a las 12:31 de la tarde, ya cuando se había desplomado la avioneta.

Ante la emergencia, explicó que Protección Civil tanto del estado como de zonas aledañas acudieron al lugar, junto al equipo de bomberos y demás elementos de emergencia.

¿Qué se sabe sobre las causas del desplome?

Aún se desconoce el por qué el desplome aéreo en Toluca. Sobre las causas del desplome aéreo en Toluca, Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Edomex, dijo no saber sobre el tema. Pues le corresponde a la Aeronáutica Civil, así como a la Fiscalía de la República y el Estado determinar las hipótesis de las causas del accidente aéreo en Toluca.

Asimismo, la Fiscalía del Estado, también será la encargada de identificar a las víctimas del accidente aéreo en Toluca que lamentablemente murieron en el lugar de los hechos.