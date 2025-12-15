Desplome de jet privado en Toluca deja al menos seis muertos

Una tragedia aérea sacudió este lunes al Valle de Toluca con el desplome de un jet privado en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). El siniestro ha dejado un saldo preliminar de al menos seis personas fallecidas, entre pasajeros y tripulación, y ha movilizado a decenas de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cerca del mediodía en la colonia Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco, o en la delegación San Pedro Totoltepec, a escasos metros del aeropuerto. La aeronave siniestrada, identificada como un jet ejecutivo Cessna Citation III con matrícula XA-PRO, cubría la ruta Acapulco-Toluca.

Detalles del Accidente y Víctimas

Reportes de la Coordinación de Protección Civil del Estado de México confirmaron que la aeronave transportaba un total de diez personas: ocho pasajeros y dos tripulantes. Lamentablemente, las autoridades han confirmado el hallazgo de múltiples víctimas mortales, con cifras preliminares que oscilan entre seis y diez fallecidos. Afortunadamente, no se reportaron lesionados en la zona terrestre donde cayó el avión, que impactó un campo de fútbol y una nave industrial.

Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que la aeronave perdió altura, se inclinó bruscamente y finalmente se estrelló. El impacto generó una fuerte explosión y una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, provocando la movilización inmediata de Bomberos de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, así como personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

VIDEO CAPTA EL DESPLOME DE AVIONETA EN TOLUCA



Una cámara de videovigilancia registró el momento en que un Cessna Citation III se desploma muy cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Según reportes, el piloto intentó un aterrizaje de emergencia en una cancha de futbol... pic.twitter.com/5894QAEq7n — Azteca (@MORRIS80766176) December 15, 2025

Investigación y Posibles Causas

Hasta el momento, la causa oficial del desplome sigue bajo investigación. La aeronave se encontraba en la fase final de su vuelo, a pocos kilómetros de la maniobra de aterrizaje en el AIT, cuando perdió contacto con la torre de control.

Aunque no hay una conclusión definitiva, fuentes consultadas por medios locales sugieren que el avión pudo haber presentado una falla de motor. Esta hipótesis coincide con reportes no oficiales que señalan que el piloto habría reportado una maniobra de emergencia a la torre de control minutos antes del impacto.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se han desplegado en la zona para iniciar el análisis técnico y recolección de escombros, un proceso que será crucial para determinar los factores exactos que provocaron la caída y la posterior tragedia aérea.

La zona de impacto tuvo que ser evacuada temporalmente por el riesgo de incendio y la presencia de tanques de combustible, y las labores de enfriamiento y remoción de restos continúan activas para descartar cualquier riesgo adicional. La identidad de las víctimas no ha sido revelada, pero las autoridades trabajan en la identificación y el contacto con sus familias.