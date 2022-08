Adán Augusto niega llamar terrorismo a ataques armados del fin de semana

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, negó llamar ataques terroristas a los ataques armados registrados en fin de semana en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California.

"Esto no fue, esto ya lo dejamos claro, no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos. No, no debe de verse más allá de la propaganda. Algún día, si tiene oportunidad, platicamos qué significa atentado terrorista", sentenció.

En la conferencia matutina, el secretario de gobernación, respondió ante la pregunta de llamar a los actos violentos suscitados el fin de semana como actos terroristas, negando llamarlos así, a pesar de que se trata de ataques armados contra la población civil.

A pesar de la ola de violencia, Adán Augusto López, defendió la política de seguridad del gobierno de la 4t.

De acuerdo con datos de las fiscalías estatales, el 12, 13 y 14 de agosto se registraron en total 196 homicidios en el país.