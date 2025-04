Noroña admite interferencia de criminales en las elecciones judiciales

A poco menos de un mes de las controversiales elecciones judiciales, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, admitió que algunos aspirantes a estos puestos tienen una estrecha relación con el crimen organizado.

El controversial senador Noroña, admitió que se ha detectado que algunos candidatos al poder judicial han beneficiado a grupos criminales, lo que supondría que estos grupos antagónicos, tendrían influencia sobre el gobierno del país.

"Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, me parece que sí hay algunos casos que debería", apuntó el presidente del Senado a pregunta expresa de los reporteros.

"Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática", dijo Noroña.

A pesar de estas declaraciones graves, Gerardo Fernández Noroña, le "paso la bolita" aI instituto Nacional Electoral, afirmando que es esta institución la que debe de revisar la candidatura y sus expedientes.