Adolescente aprendiz de artes marciales le da golpiza a su compañero de secundaria

Un joven de 14 años de edad, identificado como Édgar "N", quien según señalan es practicante de la artes marciales, le propinó una fuerte golpiza a su compañero, Francisco "N" de 12 años, esto a las afueras de la escuela secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional, en el municipio de Reforma, Chiapas, dejándole fuertes lesiones en su ojo.

Medios locales señalan que el padre del menor agredido, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas por las heridas que su hijo sufrió por parte del agresor.

"Es indignante y se siente impotencia y hoy más tranquilo con la cabeza fría hice lo conducente y lo más prudente que fue levantar mi demanda en contra del muchacho de su tutora y en contra del director de nombre Romeo Sánchez Vázquez, como responsable de la institución", dijo el padre de familia.

"Es increíble de que fue en horario de clases a las once de la mañana, para ser exactos, no había ningún maestro directivo, administrativo, conserje, prefecto, nadie, le dio todo el tiempo al muchacho de golpear a mi hijo, el director nunca me informó."

Este alumno abusó así de su fuerza y estatura en contra de un compañero hasta casi dejarlo noqueado; los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional en #Chiapas.

Fue por medio de las redes sociales donde se puede ver que Francisco "N" no puede defenderse de los ataques de Édgar "N", que hace uso de su experiencia de combate y de altura superior para darle una patada en la cara que casi desmaya al niño de 12 años

Madres y padres de familia de este sitio se reunirán el próximo martes 2 de mayo para realizar una manifestación afuera de la escuela para exigir justicia y sanciones contra los responsables.