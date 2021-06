Al menos 11% de la población en México pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+

Nación

Una encuesta reveló que la mayoría de la gente tiene un amigo, familiar o conocen a una persona perteneciente a la comunidad.

Ciudad de México.- En nuestro país se estima que el 11 por ciento de la población se consideró como no heterosexual; esto, lo reveló la encuesta LGBTTTI+ Orgullo 2021.

El estudio lo elaboró la consultora IPSOS y de acuerdo con el mismo, se realizó a 19 mil 069 adultos en línea de entre 16 y 74 años de 27 países; de estas personas, el 3 por ciento en México dijo ser lesbiana, gay u homosexual; 7 por ciento bisexual; uno por ciento asexual y uno por ciento escogió “otro”.

Por otro lado, el 3 por ciento de los mexicanos se consideró distinto del género masculino o femenino: el uno por ciento se identificó como transgénero, no binario, no conforme, de género fluido o de otra manera y el 2 por ciento prefirió no contestar.

En tanto, el 15 por ciento de los adultos encuestados, fueron incapaces o no dispuestos a definir su orientación sexual.

Nuestra nación es uno de los países a nivel mundial, que muestra un mayor apoyo hacia la comunidad LGBTTTI+ en aspectos como bodas entre personas del mismo sexo, visibilidad y la crianza de hijos.

Con 64 por ciento, fue uno de los 3 principales países donde los ciudadanos dijeron tener un familiar, amigo o colega de trabajo de la comunidad LGBTTTI+, sólo después de Brasil y Chile.