Alcalde de Culiacán culpa a las mujeres por sufrir violencia

El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, insultó a un grupo de periodistas que lo cuestionó por sus declaraciones, en las que culpó a las mujeres por los actos de violencia que puedan sufrir y aseguró que estos ocurren por no hacer caso a las recomendaciones de policías y autoridades.

El pasado 2 de marzo, durante la inauguración del taller para la Implementación de Unidades de Policía Municipal Especializada en Género, el alcalde Estrada Ferreiro comentó que "no se trata de victimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le hagan daño porque no hace caso a las recomendaciones".

Un grupo de periodistas del estado cuestionó al alcalde por esas declaraciones y el edil arremetió contra la prensa asegurando que sacaron de contexto sus palabras.

"El periódico, o quien sacó esa pendejada, está alterando, está sacando de contexto las cosas porque ahí fui correcto. Lean lo que dije, que no se hagan pendejos los que escriben", dijo a reporteros y amenazó con ya no dar entrevistas.

"Eso es lo que le critico a los medios, me vale madres lo que sigan publicando, que se atengan a las consecuencias porque no les voy a dar entrevistas ya", espetó el alcalde y aseguró que no ofrecerá disculpas por sus comentarios sobre la violencia contra las mujeres.

Estrada Ferreiro intentó argumentar sus declaraciones asegurando que las autoridades municipales deben instruir y aconsejar a las mujeres sobre cómo actuar en casos de violencia.

Con información de LATINUS