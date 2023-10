Alcaldesa de Acapulco justifica rapiña pero pide no robar artículos que no son víveres

Un gran debate en redes ha causado la "rapiña" en el Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, tras el golpe catastrófico que provocó el huracán Otis de categoría 5.

Si bien muchos damnificados han sustraído alimentos, artículos de higiene y medicamentos de las tiendas y centros comerciales para sobrevivir los siguientes días, los mismos acapulqueños exhibieron a las personas que tomaron electrodomésticos, motocicletas, salas completas y otros objetos que no son de primera necesidad, lo que fue condenado por un sinnúmero de usuarios.

Al respecto, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, señaló que los saqueos en propiedad no son robos, "sino cohesión social". Así lo dijo la morenista la tarde de este viernes en entrevista a medios:

"Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos. Quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno"

Sin embargo, la morenista aseguró que se está castigando a las personas que saquean artículos que no son para alimentarse. Incluso, señaló que este 26 de octubre, en la avenida Farallon, hubo sujetos que intentaron hurtar vehículos de una agencia, pero se les impidió.

"Eso es mano dura, no puede ser que no roben y no pase nada"

"Una cosa es tener hambre y otra es robar, y eso no se perdona, debemos mostrar nuestra cultura", detalló.

Por otra parte, aprovechó para llamar a los ciudadanos a encargarse de la limpieza de las calles, hoy llenas de escombros y desperdicios.

