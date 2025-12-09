Trump presiona a México con nuevos aranceles por disputa del agua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al gobierno mexicano al exigir la entrega inmediata de más de 200 millones de metros cúbicos de agua antes de que concluya el año. El anuncio, difundido a través de Truth Social, incluye la amenaza de imponer un arancel adicional de 5 por ciento a las exportaciones mexicanas si el suministro no se libera de forma urgente.

Trump acusó a México de incumplir el acuerdo bilateral que regula el intercambio de agua entre ambos países, y sostuvo que esta situación afecta directamente a productores agrícolas y ganaderos en Texas. Según el mandatario, la demora mexicana ha generado un déficit que supera mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.

El acuerdo de 1944

El pacto firmado en 1944 establece que Estados Unidos debe entregar anualmente mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado a México, mientras que México debe enviar 432 millones de metros cúbicos del río Bravo a territorio estadounidense. En abril, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, informó que México se comprometió a incrementar sus aportaciones para disminuir la deuda pendiente.

La situación de sequía en México

Por su parte, autoridades mexicanas han explicado que el país atraviesa una severa sequía que limita la disponibilidad de agua y dificulta cumplir con los volúmenes establecidos.