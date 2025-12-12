Problemas de salud en alumnos de primaria: obesidad y caries en México

Con obesidad o desnutrición, el 50% de los alumnos de primaria.

Cinco de cada 10 estudiantes de primaria enfrentan problemas de desnutrición u obesidad, seis de cada 10 presentan daños dentales, mientras que cuatro de cada 10 tienen deficiencias visuales, según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A 10 meses de haber arrancado la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que concluirá durante el ciclo escolar 2025-2026 y que busca mejorar la salud y el bienestar de los niños en las escuelas de todo el país, ha abarcado hasta el momento 60 mil 8 escuelas públicas, y faltan por recorrer 90 mil 259 primarias públicas.

Las cifras dan cuenta de que de los 11.2 millones de alumnos del referido nivel educativo, 7 millones 653 mil 564 niños han sido atendidos por las brigadas de médicos y enfermeras que acuden a los planteles.

La SEP ubica a Campeche, Yucatán, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo y la Ciudad de México como las entidades en las que más del 40% de los menores presentan sobrepeso u obesidad.

En tanto, los estados que tienen el mayor número de estudiantes con caries son Campeche, con 84%; Guerrero, con 82%; Tlaxcala, 78%; Puebla, 75%; Colima y Tlaxcala, con 75%, y Yucatán, con 74%.

Mientras tanto, los estados con el mayor número de alumnos con problemas visuales son la Ciudad de México, con 58%; Veracruz, 56%; Durango, 53%; Morelos, 51%; Estado de México, 49%; Hidalgo y Yucatán, 48%, y Tlaxcala, con 45%.

Destaca la SEP que una vez culminadas las jornadas de salud en las escuelas se capturan los resultados de las valoraciones en una plataforma administrada por IMSS y a partir de ello se genera el Expediente Digital de Salud Escolar de cada estudiante.

Precisa que a la fecha se han enviado más de 7 millones de informes de resultados a madres y padres de familia.

Y menciona que para sensibilizar a las familias sobre la importancia de atender las recomendaciones del Informe de Resultados y acudir a las clínicas de salud, las autoridades educativas de los estados han llevado a cabo diversas pláticas virtuales y presenciales.

La dependencia que conduce Mario Delgado afirma que los planteles de primaria de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos terminarán siendo atendidos en 2025.

Sin embargo, existe rezago de este programa en Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Continuamente, la SEP realiza llamados a las madres y padres de familia para que atiendan los resultados de valoración de cada uno de los alumnos, pues en el caso bucal asegura que una gran mayoría de los estudiantes jamás ha sido atendida por un dentista.

Si existe el caso de que un niño con problemas visuales requiera lentes, la dependencia los otorga gratuitamente a través de una alianza con el IMSS y Salud Digna. Apenas en noviembre pasado, entregó dos millones de anteojos a estudiantes de primaria.

Uno de los aspectos que consideró este programa fue retirar la comida chatarra y los alimentos ultraprocesados de las escuelas de educación básica públicas y privadas.

Sin embargo, según la plataforma Mi Escuela Saludable, en el ciclo escolar 2024-2025 que concluyó el pasado 16 de julio se recibieron 88 mil 978 reportes de planteles que continuaron comercializando este tipo de productos.

Según ese sitio, una gran parte de esos reportes provinieron del Estado de México, Monterrey, la Ciudad de México y Chiapas.

El "Diario Oficial de la Federación" difundido el 30 de septiembre de 2024 establece que las escuelas que incumplan esta normativa enfrentarán sanciones económicas y administrativas.

Según la Ley General de Educación, las multas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2025 es de 113.14 pesos y pueden ir desde los 11 mil 314 pesos a un millón 697 mil 100 pesos.

Para el representante de la UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, uno de los grandes desafíos para el país son los problemas nutricionales que viven millones de niñas, niños y adolescentes, y asegura que México enfrenta una crisis de obesidad infantil, "por la pérdida de la calidad de los alimentos durante la pandemia".

"Existe evidencia de que la obesidad infantil aumentó durante la pandemia. Aunque es un problema que ya existía antes de la pandemia, actualmente es más grave, por lo que hay que darle atención prioritaria y eso significa trabajar con centros educativos", sostiene.

Para Alejandra Luna Guzmán, académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el programa Vive Saludable, Vive Feliz es un acierto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la salud de millones de niños.

"Este es un muy buen ejemplo de la necesidad de que las políticas públicas se articulen mediante estrategias intersectoriales", dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin embargo, enfatiza que la escuela de ninguna manera se puede convertir en la única responsable de atender todas las necesidades de los niños, sino que se debe partir de programas de formación para padres, madres, tutores y cuidadores.

Comenta que el proceso de cobertura de los programas que se establezcan debería partir de los estados que están identificados con el mayor grado de marginalidad, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, aclara que existen factores, como la violencia, que impiden el acceso justo a esas zonas, y entonces se obstaculiza su implementación.

Destaca que problemas como las caries y la obesidad requieren de cuidados en la nutrición y en los hábitos, "que nos llevan de vuelta a la responsabilidad de madres, padres, tutores y cuidadores, pero también a que tengan acceso a recursos económicos, sociales y culturales, que lamentablemente en muchas ocasiones no es el caso".

Consultado también al respecto, Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, considera que un error de la referida estrategia es no abordar la salud mental.

"Existe una serie de padecimientos mentales que enfrentan millones de estudiantes, principalmente en aquellas entidades que están siendo azotadas por el crimen organizado. Hay estrés postraumático, ansiedad, depresión y duelos, entre otros factores que requieren atención y que, en situaciones de crisis como la que vive Michoacán, se remarcan".

"No hay que olvidar que en el marco del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz ninguna de las 100 acciones que se emprenden tiene relación con la atención a la salud mental, por lo cual se debería aprovechar esta estrategia Vive Saludable, Vive Feliz para tales efectos", sostiene.

El dato

7 millones de informes de resultados de las jornadas de salud se han enviado a madres y padres de familia.