AMLO a Loret de Mola: "No tengo la culpa de su fracaso como periodista"

Este viernes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los señalamientos por parte del periodista Carlos Loret de Mola sobre una presunta persecución y venganza por parte del gobierno.

López Obrador descartó que el periodista deba estar preocupado debido a que "nosotros no somos represores" y hay "libertad de expresión", por lo cual dijo "que no se prepare de nada", puesto que no se ha presentado solicitud alguna para investigar sus ingresos.

Aprovechando lo de Loret de Mola, es que leí algo que dijo que va estar preparado.... que no se prepare de nada. Nosotros no somos represores, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación. Que no nos quieran usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción, o sea, ¿Qué culpa tenemos nosotros?", expresó.

Asimismo, el mandatario aseguró que "nunca he denunciado a ningún periodista, nunca, nunca, nunca" pese a que "me han calumniado todo el tiempo".

Y que no se preocupe de nada, o sea, ni denuncia, ni atención, ya hasta se me olvidó, o sea, porque estuvo calumniando y calumniado todo el tiempo, y no tuvo ningún efecto y ahora que perdió -si es que tenía credibilidad- pues ya es el colmo que me quiera echar la culpa a mí, es mucho. Yo nunca me he metido con él", afirmó este viernes.

Descartó que se haya hecho denuncia alguna contra Loret ante Hacienda y, a propósito, informó que Pablo Gómez, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asistirá a la mañanera del próximo miércoles para hablar sobre este caso.