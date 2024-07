AMLO acusa a la OEA de intervenir en Venezuela

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador se mantuvo al margen de las elecciones presidenciales de Venezuela pero el mandatario descargó en contra de la OEA por exigir un recuento de los votos.

Este pasado domingo, las autoridades electorales de Venezuela le dieron la victoria al dictador Nicolas Maduro sin embargo, el recuento de votos se dio sin observadores neutrales ni tampoco se a entregado las cifras oficiales.

AMLO señalo que México no asistiría a la reunion de la Organización de los Estados Americanos, pues acuso a Luis Almagro, secretario general de la OEA, de favor de a la oposición del dictador.

"Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Luis Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país", comentó el mandatario federal en su conferencia de prensa.

El mandatario se a abstenido a nombras a Maduro como el ganador, pero a sido constante en asegurar que si el dictador triunfó en las elecciones se debe apoyar.