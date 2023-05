AMLO afirma estar orgulloso de ser declarado persona non grata en Perú

Andrés Manuel López Obrador afirmó que se siente orgulloso que el Congreso de Perú lo haya nombrado como persona non grata, pues el mandatario afirmó que este nombaremnto se el impuso por intervenir a favor del expresidente de Perú, Pedro Castillo que intento hacer un golpe de estado.

El Jefe del Ejecutivo Mexicano volvió a reprobar la destitución y encarcelamiento del ex presidente, Pedro Castillo, luego que éste anunció la disolución inconstitucional del Parlamento en diciembre del 2022

"Para mí es hasta un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato" dijo el mandatario nacional. "Si me van a declarar non grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. (...) Que tengan todos los elementos. Que el pueblo peruano sepa cuál es el argumento que sostengo".

Asimismo, recordó cuando cuestionó el respaldo de la embajadora de Estados Unidos (EEUU) en Perú a la destitución de Pedro Castillo.

En ese sentido, Andrés Manuel hizo un llamado de atención a la nación Norteamericana por el supuesto ingreso de tropas estadunidenses a Perú para actividades de cooperación y entrenamiento.