AMLO afirma que regreso a clases no es obligatorio

CIUDAD DE MÉXICO. A días de que inicie el nuevo ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, por lo que si hay docentes que no lo hacen, "no hay problema".

Desde Palacio Nacional, el mandatario si bien reiteró que es importante que niñas, niños y adolescentes regresen a los colegios, convivan con sus compañeros y docentes, la aplicación medida para un retorno a estos espacios educativos es voluntaria.

"No es obligatorio, es voluntario, si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema. Sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación debemos demostrarlo con hechos, porque si no el discurso", sostuvo.

Aunque López Obrador aseguró que la asistencia a clases presenciales y la carta responsiva para enviar a menores a las escuelas son voluntarias, llamó a la ciudadanía a tomar riesgos y a salir.

No es obligatorio, que lleven a los niños a la escuela, se les va a cuidar y tenemos que correr riesgos en la vida, todos corremos riesgos (...); vamos a salir y a enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto.

"Si nosotros supiéramos que van a correr riesgos los niños, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar", expresó.

El presidente aclaró además que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, sostiene diálogo con todos los actores que intervienen en el proceso de educación, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que manifestó no hay condiciones para un retorno presencial a las aulas.

??? #Boletín_SEP

Ante los problemas y afectaciones que han padecido las y los estudiantes durante la pandemia, nuestra secretaria, @delfinagomeza, señaló que este 30 de agosto se realizará el #RegresoALasAulas en todo el país.

?? https://t.co/oq5EsviHiZ pic.twitter.com/AYWa9lDwPW — SEP México (@SEP_mx) August 12, 2021

Asimismo aseguró que hay una campaña que en primera instancia pareciera contra el regreso presencial a las escuelas, pero que en realidad es contra el Gobierno federal, "es contra nosotros, es político".