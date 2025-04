Confirman primer fallecimiento por sarampión en México

El secretario de salud del estado de Chihuahua, Gilberto Baeza Mendoza, confirmo que un hombre de 31 años de edad de este estado falleció de sarampión, la primera muerte registrada por este brote que empezó en los Estados Unidos.

Las autoridades conformaron que el hombre que no tenía bajo control su diabetes y que además no contaba con su vacunación. Además, este no se atendió hasta que ya era demasiado tarde.

"Nos han confirmado una persona por deceso de sarampión. Es un señor de 31 años de edad con muchas complicaciones en su diabetes, muy mal control de la diabetes, le da sarampión, obviamente no está vacunado", dijo a medios locales el secretario de salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza.

"Llega tarde, surgen complicaciones con motivo de sus enfermedades adyacentes es decir su diabetes y lamentablemente fallece, lo dictaminamos como una persona con sarampión, de ahí la importancia de la vacuna", enfatizó.

Según el último informe de la Secretaria de Salud, confirmó que existen 126 casos de sarampión en el país.

En estos momentos, Estados Unidos sufre un brote de sarampión en el oeste del estado de Texas, el cual ya se a propagado a otros estados, principalmente por la falta de vacunación en esta zona.