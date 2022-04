AMLO afirma que respeta a Putin pero condena la guerra

Ante la pregunta en la mañanera, de un reportero que le pregunto por la opinión personal del presidente sobre el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, AMLO respondió afirmando que respeta a Putin, así como a Joe Biden y Xi Jinping, líder de China.

"Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero", respondió al reportero español, Alberto Peláez quien preguntó cuál era su opinión personal de la figura de Vladimir Putin.

Sin embargó, si urgió a los paises europeos le pongan un fin a la guerra:

"Yo lo que deseo, es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo. Y sí hay manera de que lleguen a acuerdos, porque no solo se trata de enfrentamientos de los pueblos, no, los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las guerras. Es cosa de que se arreglen arriba", indicó el mandatario.