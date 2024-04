AMLO anuncia gira de despedida por el País después del 2 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira de despedida por todo el País después de las elecciones de junio.

Pasando las elecciones ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido pues los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado, quiero verlos. Es posible que hagamos actos en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses", dijo.

López Obrador precisó que la gira arrancará después del "día 2" de junio, y aunque no visite todas las regiones, sí recorrerá todos los estados.

Voy a recorrer todo el País, no voy a poder recorrer todas la regiones, pero sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la Banda presidencial, para despedirme y dar gracias y agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo", indicó.

El mandatario recordó que lo que ha hecho durante su gobierno, ha sido producto del esfuerzo y de la fatiga de "millones de mexicanos".

Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo, y con la participación de todas y de todos. No es un movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces sí me voy a ir a despedir, porque yo ya me retiro, me jubilo, y nada más por el afecto, el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando", detalló.

El Presidente reiteró que una vez concluida su administración, no participará en política, ni asistirá a foros, conferencias y tampoco tendrá red social, pues "no voy a escribir ningún mensaje por tuit".