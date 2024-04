Arturo Zaldívar se lanza contra la SCJN por investigación en su contra

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respondió a la investigación dirigida en su contra por la ministra presidenta, Norma Piña.

"Yo seguiré apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien hoy agradezco enormemente su respaldo. Mi compromiso es con ella, mi lealtad es con ella y mientras ella piense que puedo seguir siendo útil en la transformación de México, ahí estaré. ¡Ni me rajo, ni me doblo, ni me quiebran, ni me asusto!", sentenció

Zaldívar calificó la investigación como difamatoria y una táctica de persecución por parte de la líder de la SCJN. Además, el jurista afirmó que no existen pruebas que respalden las acusaciones de corrupción que han motivado estas pesquisas.

Tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la propia SCJN han iniciado una investigación formal contra Arturo Zaldívar, quien fuera ministro y expresidente de la SCJN, por acusaciones que incluyen presuntos actos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.